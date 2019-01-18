В Башкирии семьям с восемью детьми выплатят по 600 тысяч

С этого года многодетные семьи Башкирии, воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей, могут получить единовременную социальную поддержку в размере 600 тысяч рублей. Такое решение узаконили парламентарии региона по инициативе министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ. Ранее для получения такой суммы основным условием было наличие девяти несовершеннолетних детей. Об этом сообщил и.о. министра Юрий Мельников.

- Ежегодные расходы на единовременную выплату в связи с ростом числа ее получателей увеличатся на 23,6 миллиона рублей и составят около 28 миллионов. Самое главное, деньги эти заложены как на текущий год, так и на следующий, - уточнил Юрий Мельников.

По данным министерства семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии, за последние четыре года по 600 тысяч рублей от правительства получили 29 семей, воспитывающие девять детей. То есть в среднем ежегодно выплату получали семь семей, а бюджет тратил на эти цели чуть более четырех миллионов рублей. Теперь же с вступлением в силу изменений республиканского законодательства число поддерживаемых увеличится почти до 50 семей, то есть более чем в шесть раз. Важное замечание: претендовать на выплату 600 тысяч рублей смогут и семьи, в которых воспитываются усыновленные и удочеренные дети, а также дети, принятые под опеку и попечительство. Единственное условие в таком случае - ребенок должен проживать в семье не менее трех лет.

Напомним, что с 2001 до 2015 год многодетные семьи Башкирии с десятью, а затем и с девятью ребятишками получали в качестве поддержки от правительства микроавтобус марки "Газель". В итоге за 15 лет транспортные средства получили 85 семей, но многие жаловались, что содержать такой автомобиль достаточно накладно. В итоге с 2015 года вместо микроавтобусов поддержку перевели в денежный эквивалент.