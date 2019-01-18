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18.01.2019 10:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Башкирии выжил, упав с девятого этажа в вентиляционную шахту

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Белорецком районе 29-летний мужчина выжил после падения в вентиляционную шахту многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

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По данным ведомства, утром 18 января местная жительница, выгуливая собаку, услышала крики о помощи, раздающиеся рядом с подвалом дома. Она вызвала спасателей, которые выяснили: кто-то застрял в вентиляционной шахте здания.

Сотрудники Аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям разобрали часть вентиляционной шахты, вытащили мужчину и передали бригаде скорой помощи.

Как уточнили в госкомитете, в вентиляционную шахту этого дома можно попасть только с крыши здания, то есть мужчина явно "родился в рубашке", так как пролетел девять этажей и остался жив. Медики диагностировали у него общее переохлаждение организма.

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