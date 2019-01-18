Активная ликвидация отходов Байкальского ЦБК начнется в июне

"Росгеология" планирует начать активную ликвидацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в июне этого года. Об этом заявил генеральный директор "Росгеологии" Роман Панов.

"Самое главное, что нам удалось добиться - мы работаем в круглогодичном режиме, мы не ограничены сейчас температурными режимами. Нам надо было проверить, как мы сможем работать в зимнем режиме. Пока все идет штатно. Мы планируем до мая завершить все проектные работы", - сказал он.

"Фактически сам запуск уже состоялся. Сейчас мы масштабируем количество установок, которые будут проводить работу. Сейчас на площадке их работает две, по проекту планируется двенадцать установок по обезвоживанию и обезвреживанию шлам-лигнина, - добавил Панов. - В активную фазу ликвидации отходов планируем выйти в июне. Если производительность, которая заложена в проект, сохранится, к 2021 году мы должны проект завершить, по крайней мере, в части рекультивации".

Работа БЦБК была остановлена в декабре 2013 года. За более чем 40 лет деятельности Байкальского комбината было накоплено более 7,2 миллиона кубометров токсичных отходов, которые хранятся в картах-шламонакопителях в полуторакилометровой зоне от береговой линии Байкала.