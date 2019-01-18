Кемеровчане попросили присвоить региону название "Кузбасс"

Кемеровчане обратились в администрацию президента РФ с предложением присвоить региону второе официальное название - "Кузбасс". Для этого необходимо внести изменения в Конституцию РФ.

- В понедельник на этой неделе я подписал обращение на имя президента РФ о внесении изменений в Конституцию РФ, - сообщил РИА Новости губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. - Официальный документ нами был передан в администрацию главы государства.

Ранее Сергей Цивилев обратился к жителям региона с предложением сделать юридически равными два термина - "Кемеровская область" и "Кузбасс". Как сообщает официальный сайт администрации Кемеровской области, слово "Кузбасс" давно прочно вошло в обиход - и у местных жителей, и в соседних территориях.

- Вижу насколько высока популярность названия "Кузбасс", - объяснил свою позицию губернатор. - Оно гораздо созвучнее и ближе жителям. При этом слово "Кузбасс" характеризует и нашу экономику. Мы лидеры угольной отрасли России. Мы одни из лидеров металлургии.

За данное предложение проголосовало более 80 процентов участвовавших в опросе жителей. Совет народных депутатов Кемеровской области в декабре единогласно утвердил "Кузбасс" в качестве второго официального названия региона. Академики РАН также одобрили данную инициативу. Окончательное решение осталось за президентом.