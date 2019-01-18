Омичке с паспортом СССР помогут получить новый документ

Омичку с паспортом СССР не будут штрафовать за просрочку оформления документа. Об этом заявил начальник пресс-службы УМВД России по Омской области Алексей Командыков. Избежать наказания ей поможет акция "Милосердие".

До сих пор 63-летняя омичка была вынуждена жить по советскому паспорту. Из-за отсутствия документа Галина Абаскалова не только не может получать положенную ей государственную пенсию, льготы, но и устроиться на работу. Она не состоянии приобрести телефон, на врачебную и иную помощь тоже рассчитывать не приходится.

В свое время она пыталась поменять паспорт. Однако получила отказ, поскольку не смогла подтвердить документально штамп о прописке в общежитии, где она живет уже три десятка лет.

Дело в том, что после перестройки предприятия начали отказываться от социального балласта. Общежитие пошло по рукам, а потом и вовсе потеряло статус. В документах образовалась полная неразбериха. В списке жертв коммунального коллапса оказалась и Галина Петровна.

- Я считала, что штамп с пропиской в паспорте - это гарантия моего права на жилье, - рассказала "РГ" Галина Петровна. - И спохватилась только тогда, когда пошла его менять. Чиновники стали требовать ордер и другие подтверждающие документы. Но в Сибнефтехимммонтаже, на балансе которого изначально находилось общежитие, выдать справку о предоставлении мне жилья отказались, заявив, что теперь с них взятки гладки. Новые владельцы тоже не смогли помочь.

Куда бы ни обращалась омичка, везде ей давали от ворот поворот. При этом все эти годы в списках жильцов дома она официально значилась. А в 2003 году в банке, где она получала зарплату, сообщили, что больше по старому паспорту денег не дадут.

Сегодня, чтобы выжить, женщина вынуждена собирать на свалках пластик, стекло и бумагу, чтобы сдавать в пункты приема вторсырья.

- "Зарабатываю" около тысячи рублей в месяц. А долги за воду в пятьдесят раз больше. Несколько лет назад ее вообще отключили. Электричества тоже давно нет. Уже забыла, когда в последний раз пила горячий чай. Хорошо, хоть еще есть отопление. Воду беру у знакомой, живущей на соседней улице. Денег хватает только на дешевую китайскую лапшу. Заливаю ее холодной водой. Ставлю на батарею. И через пару часов можно есть, - грустно улыбается омичка, раскрывая "секрет" рецепта.

После того, как эта история получила широкую огласку, выяснилось, что поменять паспорт вполне реально.

- Мы уже связались с Галиной Абаскаловой. Объяснили, что ей надо прийти с оплаченной госпошлиной в размере трехсот рублей, - сообщил начальник пресс-службы Омского УМВД Алексей Командыков. - В настоящее время в регионе проходит акция "Милосердие", в рамках которой ее не будут штрафовать и привлекать к административной ответственности за правонарушение. Акция как раз и направлена на оказание помощи гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

В пенсионном фонде "РГ" сообщили, что также пойдут Абаскаловой навстречу и постараются оперативно оформить пенсию.