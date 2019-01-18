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18.01.2019 13:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сквер на месте "Зимней вишни" обустроят к сентябрю

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Сквер на месте сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове будет обустроен к первому сентября 2019 года.

Как уточнил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на отчетной конференции, посвященной первым 100 дням с начала подготовки к празднованию 300-летия образования Кузбасса, строительные работы начнутся уже весной.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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- Сначала мы думали, что просто посадим цветы на лужайке, но в итоге все будет не так, как планировалось, - уточнил Цивилев. - Мы начали разрабатывать этот сквер не как то место, где погибли дети, а как сквер любви к детям, сквер, где бы каждый понимал, насколько ценна жизнь. Жизнь каждого ребенка. И что ее надо беречь и лелеять. Этот сквер должен быть позитивным.

Концепцию, по словам главы Кузбасса, разрабатывали очень долго, согласовывали со всеми, в том числе с родственниками погибших. Процесс завершился только в конце декабря.

- Мы нашли финансирование не из бюджетных средств и приступили к проектированию. Сквер обойдется дорого. Но это будет один из лучших скверов в России, - заверил губернатор. - Проект разрабатывают самые лучшие специалисты. И там будет очень много инновационных решений, будут применены самые лучшие наработки. Камень, привезенный из Шерегеша, растения, соответствующие тем, что произрастают в Кузбассе. Равнины, холмы и горы. И фонтан, и водопад. Это будет уникальнейший проект! Как только зима закончится, сразу приступим к строительству. Наша задача - выполнить этот проект по самым высоким стандартам.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Расчистка площадки под сквер завершилась осенью 2018-го. При разборе аварийного здания было вывезено сто тысяч тонн строительных конструкций и мусора.

В сентябре приступили и к капитальному ремонту школы №7, что расположена рядом с будущим сквером. Его проводят на бюджетные средства.

- Выставили объект на торги, но на тендер никто не заявился, тогда мы разбили стройку на тринадцать лотов, выставили на торги их, взяв на себя процесс управления стройкой, - рассказал Цивилев. - Вчера я был на месте: все подрядчики зашли на объект, работы ведутся. Закончим их к концу учебного года, а рядом со школой сделаем большой спортивный комплекс. Но внутренняя отделка школы и установка оборудования будет завершена к 25 марта - годовщине трагедии. В этот день в школе пройдет поминальный вечер.

Справка "РГ"

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на последнем этаже, где были кинозалы и детские игровые зоны. Трагедия унесла жизнь шестидесяти человек, большинство из которых - дети.

Общество Утраты Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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