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18.01.2019 10:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В массовом ДТП под Новосибирском один погиб, двое пострадали

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Новосибирские госавтоинспекторы начали проверку по факту тройного ДТП в Искитимском районе Новосибирской области. В аварии один человек погиб и двое получили ранения.

ДТП произошло сегодня в 10.40 утра по местному времени на 48-м километре Чуйского тракта.

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По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля Toyota Mark II, двигаясь в сторону Новосибирска, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Автомобиль столкнулся с грузовиком, а затем с легковым автомобилем Honda CR-V.

- Водитель Toyota скончался на месте от полученных травм, - сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области. - Находившаяся в его автомобиле пассажирка - девочка 2013 года рождения - доставлена в больницу с травмой головы.

Медицинская помощь также понадобилась водителю иномарки. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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