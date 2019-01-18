В Норильске из-за сильной метели перекрыли трассы

В Норильске из-за сильного ветра, метели и плохой видимости на дорогах перекрыта трасса Норильск-Кайеркан-Алыкель, связывающая город с аэропортом.

На сайте администрации Норильска сообщается, что в городе объявлено штормовое предупреждение.

- 18 января по решению ГИБДД на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта, - отмечается в сообщении.

Рабочих металлургического завода будут доставлять на работу организованными колоннами - автобусами повышенной проходимости. Такими же организованными колоннами будут подвозить пассажиров в аэропорт Норильска. Информации о закрытии аэропорта по погодным условиям пока нет.

Управление ГО и ЧС Норильска разрешило не посещать занятия школьникам с 1 по 11 класс первой и второй смены. Освобождение от учебы получили ученики четырех районов - центрального, ж/о Оганер, Талнах и Кайеркан.

По сведениям синоптиков, в Норильском промышленном районе 18 января ожидается временами снег, метель, порывы ветра до 20 метров в секунду, в горных районах - до 30 метров в секунду.