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18.01.2019 14:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Новосибирской области увеличат объем капремонта жилых домов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области программа капитального ремонта многоквартирных домов по итогам 2018 года профинансирована из всех источников на более чем два миллиарда рублей.
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

Как отметила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Елена Макавчик, в прошлом году работы велись в 729 домах, что на восемь процентов больше объемов капремонта 2017 года.

В 2019-м и последующие годы планируется сохранить темпы: капремонт по региональной программе выполнят как минимум в 700 домах.

Кроме того, при поддержке областного министерства ЖКХ и энергетики региональный оператор по капремонту - Фонд ЖКХ - активизировал сбор взносов на капитальный ремонт. Самые высокие показатели по собираемости взносов в Новосибирске, Венгеровском, Доволенском, Здвинском, Северном, Усть-Таркском и Чистоозерном районах области.

Исполнительный директор Фонда ЖКХ Татьяна Кожевникова отметила, что с 2017 года фонд ведет активную работу по взысканию долгов. Так, в суд направлено почти 40 тысяч заявлений на общую сумму 491 миллион рублей. По итогам прошедшего года уровень сбора взносов на капремонт на счете регионального оператора достиг 99,7 процента.

Татьяна Кожевникова также отметила устойчивый темп капитального ремонта и более качественную работу подрядчиков. Большое внимание уделяется соблюдению сроков. Для этого внедрена система контроля на всех этапах проведения капремонта.

Справка

По данным регионального министерства ЖКХ, в 2018 году в рамках программы капремонта из областного бюджета на 97,5 миллиона рублей профинансированы работы в 105 домах, в том числе 27 оказана поддержка по замене лифтового оборудования.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область
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