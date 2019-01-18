Жительницу Барнаула будут судить за попытку задушить педагога

В Барнауле прокуратура направила в суд уголовное дело о нападении на учителя начальных классов. На педагога набросилась мать школьника.

Инцидент произошел в муниципальном общеобразовательном учреждении Ленинского района города Барнаула в декабре прошлого года. По данным следствия, мама школьника была возмущена тем, что классный руководитель предвзято относится к ее ребенку. Накануне учительница вновь обратила внимание на неуспеваемость мальчика, и горожанка пришла в школу для беседы.

- Обвиняемая высказала претензии по поводу плохо организованного новогоднего праздника, после чего с силой схватилась за шею преподавателя и стала ее душить, высказывая угрозы убийством, - сообщает заместитель прокурора Ленинского района Барнаула Дмитрий Репин.

Нападавшую остановили коллеги учительницы. В отношении горожанки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ - "Угроза убийством".