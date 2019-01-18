Новости

Стэфан Лёвен избран премьер-министром Швеции 13:33
В Сочи суд вынес приговор по делу о гибели ребенка в ливневке 13:25
Во Франции госпитализирована Диана Арбенина 13:23
Патриарх Кирилл совершил чин освящения воды в Крещенский сочельник 13:22
Дептранс Москвы прокомментировал идею о бесплатных парковках у работы 13:11
Может ли Peugeot Traveller стать альтернативой Volkswagen Multivan 13:04
Пожарные инспекторы МЧС значительно увеличат проверки 13:02
В Феодосии избран глава горсовета и назначен врио мэра 13:02
Некоммерческим организациям за правонарушение смягчат наказание 13:01
Facebook и Twitter передали Роскомнадзору сведения о данных россиян 13:01
Главы ДНР и ЛНР заявили о проведении военных учений 12:59
Информацию о критическом состоянии блока "Заря" на МКС опровергли 12:57
Новое граффити Бэнкси продано за шестизначную сумму 12:56
Крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания в 2020 году 12:51
ФСО поддержала проект о российском сегменте интернета 12:50
Часть обвинений снята с трех участников "Артподготовки" 12:48
Мультсериал "Маша и Медведь" попал в Книгу рекордов Гиннесса 12:41
Бывшего главу Nissan и Mitsubishi обвинили в присвоении 7,8 млн евро 12:39
Настя Рыбка и Алекс Лесли задержаны за проституцию 12:38
"Газпром" оспорит решение суда списать 9 млрд долгов в Чечне 12:36
В Перми по факту пожара в офисном центре завели уголовное дело 12:30
Крупнейшая юридическая фирма США признана иностранным агентом Украины 12:28
Спасен второй пилот Су-34, упавшего в Хабаровском крае 12:28
Вынесен приговор рэперу-"экзорцисту", убившему внучку Моргана Фримена 12:22
Какие Lada перестали покупать в Европе 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
18.01.2019 12:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Газпром" оспорит решение суда списать 9 млрд долгов в Чечне

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ООО "Газпром межрегионгаз" (дочерняя компания ПАО "Газпром") намерены обжаловать решение Заводского районного суда города Грозного списать более девяти миллиардов рублей долгов жителей республики. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: iStock
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир

Напомним, в ходе судебного заседания разбирательства представители прокуратуры республики, которая выступила в роли истца, заявили, что компания-поставщик не составила документы, "необходимые для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадежной к взысканию".

Однако с такой позицией не согласны в "Газпром межрегионгаз". Там, в свою очередь заявляют, что не представляли в процессе суда документы, которые бы подтверждали, что задолженность является безнадежной к взысканию.

Сейчас в компании готовятся к обжалованию судебного решения. Между тем на сайте предприятия отмечается, что наибольшая задолженность за газ в регионе у двух организаций. МУП "Теплоснабжение" в Грозном накопило ﻿перед ресурсниками долг в размере 2,3 миллиарда рублей, а АО "ГУ ЖКХ" - 82 миллиона рублей.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Спасенного в Магнитогорске младенца выписали из реанимации
Минобороны сообщило подробности столкновения двух Су-34
Информацию о критическом состоянии блока "Заря" на МКС опровергли
Крупнейшая юридическая фирма США признана иностранным агентом Украины
В двигателе ракеты "Ангара" обнаружили опасный дефект