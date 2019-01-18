"Газпром" оспорит решение суда списать 9 млрд долгов в Чечне

В ООО "Газпром межрегионгаз" (дочерняя компания ПАО "Газпром") намерены обжаловать решение Заводского районного суда города Грозного списать более девяти миллиардов рублей долгов жителей республики. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Напомним, в ходе судебного заседания разбирательства представители прокуратуры республики, которая выступила в роли истца, заявили, что компания-поставщик не составила документы, "необходимые для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадежной к взысканию".

Однако с такой позицией не согласны в "Газпром межрегионгаз". Там, в свою очередь заявляют, что не представляли в процессе суда документы, которые бы подтверждали, что задолженность является безнадежной к взысканию.

Сейчас в компании готовятся к обжалованию судебного решения. Между тем на сайте предприятия отмечается, что наибольшая задолженность за газ в регионе у двух организаций. МУП "Теплоснабжение" в Грозном накопило ﻿перед ресурсниками долг в размере 2,3 миллиарда рублей, а АО "ГУ ЖКХ" - 82 миллиона рублей.