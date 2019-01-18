На Ставрополье 97-летняя ветеран ВОВ погибла после разбойного нападения

В селе Курсавка Андроповского района Ставропольского края неизвестные проникли в дом ветерана Великой Отечественной войны, где избили и ограбили 97-летнюю женщину. Она жила одна, а родственники только навещали ее.

- Предположительно двое неизвестных через окно проникли в домовладение одинокой пожилой женщины - ветерана Великой Отечественной войны, накрыли ее одеялом, били по голове, похитили паспорт, деньги и скрылись, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Ставрополью.

Женщину госпитализировали с многочисленными травмами, но через два дня она скончалась от них в больнице.

Следственные органы края сразу после нападения возбудили уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ ("Разбойное нападение"), а после гибели ветерана дополнительно открыли дело по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

Расследование дела руководитель СУ СКР Ставрополья Игорь Иванов поручил отделу по особо важным делам. Сейчас наиболее опытные оперативники и криминалисты края делают все возможное для установления и поимки преступников.