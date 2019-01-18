В Чечне жителям списали более 9 млрд рублей долгов за газ

В Чеченской Республике местным жителям списали более девяти миллиардов рублей долгов за газ. Как сообщают в региональной прокуратуре, которая выступила истцом в этом деле, это "поможет избежать социальной напряженности в обществе".

Дело рассматривал Заводской районный суд города Грозного, в который прокуратура подала иск к ООО "Газпром межрегионгаз Грозный". В надзорном органе заявили, что накопившиеся за много лет долги не удастся списать из-за срока давности.

- При этом действия ответчика по массовому предъявлению требований об оплате задолженности, которая фактически является безнадежной к взысканию, создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения, - заявили в ведомстве.

Ранее в Грозном из-за сложной ситуации по долгам за газ и электроэнергию лишились рабочих мест сразу все главы районных администраций в Грозном. В октябре 2018 года мэр столицы республики Ибрагим Закриев уволил их, так те, по его словам, не справились с погашением задолженности за коммунальные ресурсы.

А поводом к этому стала история многодетной семьи, которой перекрыли газ за долги. Руководитель ЧР Рамзан Кадыров тогда заявил, что это неприемлемое решение, а чиновники не вникли в проблему людей.