В КБР в аварии с лошадью и жеребенком погибли два человека

В Зольском районе Кабардино-Балкарии в ночь на пятницу произошло ДТП с участием лошади и жеребенка. В результате этого инцидента погибли два человека.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по республике, 27-летний житель Нальчика ночью на Lada Priora по пути домой из Пятигорска наехал на трассе на лошадь и жеребенка. После чего его автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в дерево.

А следом за ним двигался ВАЗ-211440, которым управлял 21-летний житель Чечни.

- Чтобы избежать наезда на животное, мужчина съехал с проезжей части дороги, где столкнулся с придорожным деревом, - уточнили в ведомстве.

Во время ДТП водитель первого автомобиля и его 25-летний пассажир погибли на месте. Еще один пассажир Lada Priora и два человека из второй машины были госпитализированы с многочисленными травмами.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.