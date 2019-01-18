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18.01.2019 08:51
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Астрономы предупредили о столкновении Земли с Апофисом

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российские исследователи рассказали о возможном столкновении астероида Апофис с Землей в ближайшие 50 лет, с наибольшей вероятностью - в 2068 году. Доклад об этом подготовили на кафедре небесной механики СПбГУ.

Фото: European Southern Observatory / M. Kornmesser
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Как пояснили ученые, Апофис также опасно приблизится к Земле на расстояние 38 тысяч километров 13 апреля 2029 года.

- Это сближение вызовет значительное рассеяние траекторий, среди них имеются траектории, содержащие сближение в 2051 году. Среди возможных на сегодня соударений Апофиса с Землей самое опасное приходится на 2068 год, - цитирует исследователей РИА Новости.

Напомним, обнаруженный в 2004 году астероид Апофис размером с три с половиной футбольных поля (около 325 метров) сразу же привлек внимание астрономов NASA, так как первоначальные расчеты его орбиты указывали на 2,7% вероятности столкновения небесного тела с Землей во время сближения в 2029 году. Однако позже специалисты исключили такую угрозу.

Общество Космос Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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