Российские исследователи рассказали о возможном столкновении астероида Апофис с Землей в ближайшие 50 лет, с наибольшей вероятностью - в 2068 году. Доклад об этом подготовили на кафедре небесной механики СПбГУ.

Как пояснили ученые, Апофис также опасно приблизится к Земле на расстояние 38 тысяч километров 13 апреля 2029 года.

- Это сближение вызовет значительное рассеяние траекторий, среди них имеются траектории, содержащие сближение в 2051 году. Среди возможных на сегодня соударений Апофиса с Землей самое опасное приходится на 2068 год, - цитирует исследователей РИА Новости.

Напомним, обнаруженный в 2004 году астероид Апофис размером с три с половиной футбольных поля (около 325 метров) сразу же привлек внимание астрономов NASA, так как первоначальные расчеты его орбиты указывали на 2,7% вероятности столкновения небесного тела с Землей во время сближения в 2029 году. Однако позже специалисты исключили такую угрозу.