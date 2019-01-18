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18.01.2019 14:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Инженеры Северного флота проложили пути для военной техники

Текст: Светлана Цыганкова (Мурманская область)

Инженерные подразделения Северного флота в ходе учений совершили марш в заданный район и провели прокладку путей и дорог в зоне условных боевых действий. Для этого военные использовали путепрокладчик БАТ-2 в условиях Кольского Заполярья.

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости
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Учения прошли накануне их профессионального праздника - Дня инженерных войск, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Проводили подготовку на полигоне в поселке Щукозеро. Условия были максимально приближены к боевым. Инженерные разведчики обнаружили условного противника и отразили внезапную атаку диверсионной группы. Они отработали элементы блокирования "неприятеля", провели встречный бой.

Кроме того, военные инженеры устанавливали минно-взрывные заграждения, проделывали в них проходы, чтобы обеспечить наступление основных сил. Отработали и операции по инженерной расчистке проходов в минных полях в условиях радиационного и химического заражения местности.

Справка "РГ"

Военнослужащие инженерных подразделений Северного флота участвовали в вооруженных конфликтах, привлекались к разминированию на территории Северного Кавказа. Саперы также ежегодно уничтожают взрывоопасные предметы, оставшиеся в Мурманской области после Великой Отечественной войны.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область РГ-Фото
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