Крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания в 2020 году

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания в будущем году. Сейчас он находится в стадии ремонта и модернизации. На корабле уже закончили ремонт корпуса и его окраску.

Об этом сообщает пресс-служба "Севмаша". В настоящее время на крейсере продолжают заниматься наружной обшивкой - малярно-изоляционными и разметочными работами.

Но предприятие не только модернизирует и ремонтирует боевые корабли. Оно также строит новые подводные лодки. На стапелях - атомные подводные лодки проекта "Ясень-М" и "Борей-А". На испытания вышли "Князь Владимир" и "Казань". Как добавили на предприятии, атомные субмарины отработали в море поставленные задачи. В 2020 году на модернизацию встанет еще один корабль Северного флота - крейсер "Петр Великий".

"Адмирал Нахимов" - тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота. Водоизмещение - 24300 тонн. Его длина - 251 метр, ширина - 28,5. Скорость - 32 узла, дальность плавания на реакторе не ограничена. Экипаж - 727 человек. На корабле имеется зенитное, ракетное, противолодочное, минно-торпедное вооружение. Крейсер несет на борту три вертолета Ка-27.