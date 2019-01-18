На магистральном газопроводе в Ленобласти произошел взрыв

В Тихвинском районе Ленинградской области неподалеку от деревни Овино произошел взрыв на магистральном газопроводе, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным ГУ МЧС по Ленинградской области, поврежден газопровод диаметром 50 миллиметров, на место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной части №61.

Сам газопровод в данное время перекрыт, но газоснабжение района от него не зависит, поэтому газ в расположенных неподалеку населенных пунктах отключать не будут.

Тем не менее, в ближайшее время с поврежденного участка будут выкачивать газ, поэтому власти региона предупреждают, что в районе происшествия возможно будет ощущаться запах газа.