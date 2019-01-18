На севере Петербурга автомобиль протаранил остановку

В Петербурге автомобиль въехал в остановку, пострадала женщина, с тяжелыми травмами она госпитализирована.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло возле дома №88 по Гражданскому проспекту.

51-летний мужчина за рулем Nissan Tiida не справился с управлением и выехал на остановку, где сбил женщину.

Личность пострадавшей устанавливается. На остановке в момент происшествия находилось много людей. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, начата проверка.