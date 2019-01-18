Российские ученые создали экологичное ракетное топливо

Российские ученые разработали экологически чистое монотопливо. От аналогов его отличает больший импульс тяги, высокая плотность, низкая температура замерзания и оно относится к третьему классу опасности, в отличие от гидразина, который отличает повышенная токсичность.

Как следует из тезисов к докладу сотрудников научного центра "Прикладная химия", подготовленного в Королевским чтениям, учеными создана опытная установка, которая способна производить 100 килограммов топлива в год.

Планируется, что новое топливо будет испытано в космосе в 2021-2023 годы.

Ученые полагают, что монотопливо, которое исследователи называют "зеленым", может использоваться в двигателях разгонных блоков и космических аппаратах программы по освоению Луны.