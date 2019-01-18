В Ленобласти лесовоз столкнулся с тремя легковушками

Один человек погиб и двое получили тяжелые травмы в аварии с лесовозом в Волховском районе Ленинградской области.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло на 485-м километре трассы "Вологда-Новая Ладога".

45-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Lada Granta, пошла на обгон и столкнулась с лесовозом и фурой.

Далее лесовоз врезался в автомобили Volkswagen Touareg и Lada Kalina. В грузовике и двух легковушках никто не пострадал, основной удар пришелся на Lada Granta.

Автоледи госпитализирована в тяжелом состоянии. С серьезными травмами доставлена в больницу 14-летняя пассажирка автомобиля. Погиб мужчина, который также находился в этой машине.

По факту аварии региональное управление ГИБДД начало проверку.