В Петербурге из автобусов запретили высаживать детей-безбилетников

В Петербурге кондукторы городских автобусов, трамваев и троллейбусов больше не должны высаживать из салонов детей, которые не оплатили проезд. Комитет по транспорту Петербурга утвердил единый регламент на случай, если в салоне окажется юный безбилетник.

В аппарате детского омбудсмена по Петербургу Светланы Агапитовой отмечают, что борьба с "зайцами" приводила к тому, что школьники оказывались в опасных ситуациях, причем цели проехать без билета намеренно, у подростков, как правило, не было. Так, среди обратившихся к омбудсмену, была мама школьницы, рассказавшая, что ее дочь высадили из автобуса, который следовал от станции метро "Ручьи" до Финляндского вокзала. Школьница возвращалась со спортивных соревнований. Когда девочка приложила к валидатору проездной, он не сработал. Кондуктор потребовала от школьницы выйти из салона, девочка шла домой пешком. Еще одним пострадавшим оказался 15-летний школьник, путь которого лежал из Колпино в Купчино. Подросток потерял проездной. Оказавшись на улице, он понял, что пешком не дойдет до дома и позвонил родителям. Те забрали его на трассе, а на следующий день обратились с жалобой к перевозчику.

В обновленной инструкции петербургским кондукторам разрешили не высаживать детей, но о каждом таком эпизоде они обязаны информировать диспетчеров, а на конечной станции вносить запись в конфликтную книгу. Все эти сведения диспетчеры будут передавать в комитет по транспорту.