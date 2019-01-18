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17.01.2019 20:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Зайцы" отменяются

В Петербурге из автобусов запретили высаживать детей-безбилетников
Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7768 (10)
В Петербурге кондукторы городских автобусов, трамваев и троллейбусов больше не должны высаживать из салонов детей, которые не оплатили проезд. Комитет по транспорту Петербурга утвердил единый регламент на случай, если в салоне окажется юный безбилетник.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В Минтрансе обсуждают полный запрет высаживать детей-безбилетников

В аппарате детского омбудсмена по Петербургу Светланы Агапитовой отмечают, что борьба с "зайцами" приводила к тому, что школьники оказывались в опасных ситуациях, причем цели проехать без билета намеренно, у подростков, как правило, не было. Так, среди обратившихся к омбудсмену, была мама школьницы, рассказавшая, что ее дочь высадили из автобуса, который следовал от станции метро "Ручьи" до Финляндского вокзала. Школьница возвращалась со спортивных соревнований. Когда девочка приложила к валидатору проездной, он не сработал. Кондуктор потребовала от школьницы выйти из салона, девочка шла домой пешком. Еще одним пострадавшим оказался 15-летний школьник, путь которого лежал из Колпино в Купчино. Подросток потерял проездной. Оказавшись на улице, он понял, что пешком не дойдет до дома и позвонил родителям. Те забрали его на трассе, а на следующий день обратились с жалобой к перевозчику.

В обновленной инструкции петербургским кондукторам разрешили не высаживать детей, но о каждом таком эпизоде они обязаны информировать диспетчеров, а на конечной станции вносить запись в конфликтную книгу. Все эти сведения диспетчеры будут передавать в комитет по транспорту.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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