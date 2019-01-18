В Петербурге ушли в отставку четыре вице-губернатора

В Петербурге от занимаемых должностей освобождены четыре вице-губернатора. Соответствующее решение принял врио губернатора города Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

В частности, в отставку по собственному желанию подал руководитель администрации губернатора города Александр Говорунов, курировавший деятельность четырех комитетов: по информатизации и связи, законности и правопорядку, печати и межнациональных отношениям.

Ушел со своего поста Михаил Кучерявый, в ведении которого находились вопросы по природопользованию, охране окружающей среды и развитию Арктики.

Константин Серов, в должности вице-губернатора курировавший вопросы молодежной политики и деятельность комитета по территориальному развитию, ушел со своего поста и стал советником губернатора.

Также должность советника получил Сергей Мовчан, ранее отвечавший за промышленную политику, инновации и потребительский рынок.