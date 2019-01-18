Астраханца осудили за подготовку атаки на военных летчиков

В Северо-Кавказском окружном военном суде оглашен приговор по уголовному делу в отношении Шамхана Сатуева, который обвиняется в подготовке теракта и незаконном хранении боеприпасов и оружия, сообщает пресс-служба суда.

Как сообщили в Управлении ФСБ России по Астраханской области, преступник был взят под контроль еще на этапе подготовки теракта, который он решил совершить в месте отдыха военнослужащих из летного состава ВКС РФ неподалеку от развлекательного центра.

Задержали и расследовали уголовное дело сотрудники УФСБ России по Астраханской области.

В 2017 году мужчина зарегистрировался в специальном интернет-приложении и начал проявлять интерес к джихаду. Он искал потенциальные объекты для подрыва в городе Ахтубинск Астраханской области, разведывал слабые места в антитеррористической безопасности и фотографировал их. В распоряжении силовиков оказались голосовые сообщения, подтверждающие это.

Кроме того, преступник хранил дома огнестрельное оружие и боеприпасы.

Целью Сатуева была дестабилизация деятельности органов власти. Он считал, что таким образом сможет оказать влияние на принятие решения об отказе от проводимых военно-космическими силами России спецопераций, направленных на уничтожение участников международной террористической организации "ИГ", запрещенной в России.

Приговором Северо-Кавказского окружного военного суда мужчине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.