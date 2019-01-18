Глава Минтранса сообщил о сроках запуска жд-части Крымского моста

Тоннель, который является частью подхода к железнодорожной части Крымского моста, будет готов в августе. Сегодня была завершена его проходка. Он строится в шести километрах от Крымского моста и является основным из всех искусственных сооружений со стороны Керчи (Крым).

Сбойка позволила соединить два участка тоннеля (южный и северный портал), отметил глава Минтранса Евгений Дитрих, который буквально "дал отмашку" начала сбойки. "Сам подход длинной 18 километров имеет 57 искусственных сооружений. Тоннель крупнейший и самый важный из них. После объектов, которые делались к сочинской олимпиаде, это первый двухпутный железнодорожный тоннель, - сказал Дитрих. - В Сочи был не такой протяженности, около 400 метров".

Можно сказать, тоннель, который сегодня прошли насквозь - сооружение, которое за последние пять-восемь лет никто в России не строил, учитывая, что в Керчи сложный рельеф, добавил министр. "Наши строители делают невозможное в условиях повышенной сейсмичности и действующих грязевых вулканов. В таких условиях им удается создавать такие великолепные сооружения", - добавил он.

"Историческое событие, что мы осуществили сбойку северного и южного портала тоннеля. Это самый сложный участок работы, - сказал замгендиректора по инфраструктурным проектам "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" Леонид Рыженькин. - Одновременно с этим ведутся работы на всех 18 километрах железнодорожного подхода. Весной этого года будут полностью завершены работы по устройству нижнего слоя полотна пути".

В июле планируется завершить работу по верхнему строению пути, уложить рельсо-шпальные решетки для того, чтобы в августе этого года технологически поезд мог проехать с Керченского транспортного перехода Крымского моста до станции " Багерово".

По словам Леонида Рыженькина, осенью этого года будем оснащать подход системы связи и централизации блокировки для того, чтобы в декабре этого года было полностью открыто движение со стороны Краснодарского края через Керченский пролив до станции "Багерово" в Крыму.

Сегодня строительство подхода идет по плану, отметил министр транспорта. Что касается в целом железнодорожной части моста, то практически завершен монтаж пролетных строений по самой железнодорожной части Крымского моста.

Сейчас активно работают над устройством верхнего строения пути. "Строительные процессы идут по графику. Мы очень ждем, когда в конце 2019 года мы будем иметь возможность запустить движение по железнодорожной части Крымского моста", - отметил Дитрих. Если говорить о возможности сделать это раньше, то делается все возможное, чтобы ускорить проведение работ. "Если условия будут позволять, мы, несомненно, попробуем это сделать", - сказал министр.