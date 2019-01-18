Крым первым из регионов РФ подписал соглашение с ЛНР и ДНР

Крым первым из регионов РФ подписал межпарламентское соглашение о сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. Это позволит наладить более тесное сотрудничество.

Речь идет о совместной деятельности в торгово-экономической, научно-технической, культурной, социальной и иных сферах, сообщает пресс-секретарь председателя Госсовета РК Оксана Савенкова.

- Нас объединяет общая история и ментальность, мы - единый народ, - подчеркнул глава крымского парламента Владимир Константинов. - Мы, как никто другой, понимаем чаяния и проблемы друг друга. Кроме того, нас спаял 2014 год в противостоянии к незаконному госперевороту, в который была ввергнута Украина. Крым путем референдума вернулся на историческую Родину. Донбасс, к сожалению, получил тяжелейшую гражданскую войну с применением современного оружия, колоссальным количеством жертв и ни с чем несравнимым объемом ненависти, которую проявила украинская власть в отношении мирного населения.

Глава ДНР Денис Пушилин уверен: Крым создает прецедент и становится примером для других регионов России.

- Очень много работы проделано в плане интеграции, - считает он. - С подписанием соглашений работа только усилится. Для нас открываются широкие возможности более тесной и системной работы между законодательными органами. Для бизнеса и для экономики в целом это тоже положительные решения.

Например, по его словам, сейчас обсуждаются возможности поставок из Донбасса цемента, других стройматериалов и транзита угля.

- Это новый уровень взаимодействия, отметил председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. - В нем заложена не только практическая составляющая сотрудничества, но и его моральная часть. Люди, сражающиеся в ЛРН за правду, свободу и те идеи, за которые мы все вместе встали в 2014 году, будут чувствовать крымскую поддержку, надежное братское плечо. Для нас это очень важно.

В Симферополе представители ДНР и ЛНР также поучаствовали в митинге в связи с 365-й годовщиной Переяславской рады (на которой было принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством). Во время мероприятия Пушилин заявил, что объединение должно стать основной целью для русских людей.

- Несколько сотен лет назад наши предки объединились, эта проблема актуальна и сегодня, когда русским нужно думать об объединении в более широком масштабе, - сказал он. - Это сейчас жизненно необходимо. Связь с украинским народом не утеряна. Только в единстве - сила. Разрозненность и противоречия делают наших оппонентов и противников сильнее.

Сегодня же в Симферополе было подписано соглашение об установлении дружественных отношений между Керчью и Макеевкой, а также между Ялтой и Луганском.