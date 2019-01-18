Лавров: Путин согласился отправить экспертов ФРГ к Керченскому проливу

Президент Владимир Путин согласен на отправку немецких и французских специалистов к Керченскому проливу.

Соответствующее предложение озвучила на саммите G20 канцлер Германии Ангела Меркель, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

"Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности... И президент Путин тут же согласился", - сказал Лавров.

Позже Меркель попросила, чтобы немецкие представители приехали вместе с французскими. Путин также дал согласие, сообщил Лавров.

Эксперты должны были проверить, как происходит проход через акваторию с учетом требований безопасности, однако "пока никаких приездов мы не наблюдаем", отметил министр.

По словам Лаврова, Маас привез предложение, в соответствии с которым поездка должна быть оформлена как некий документ, согласованный с Украиной.

"Если наши коллеги заинтересованы в том, что обещал президент Путин канцлеру Меркель, это можно сделать сегодня, завтра, в любой момент. Если идея состоит в необходимости облечь все это в какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался нормандский формат", - цитирует РИА Новости главу российского МИД.

Напомним, 25 ноября прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и двинулись к Керченскому проливу, игнорируя требования властей. Суда и следовавшие на них моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.