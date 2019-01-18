Мантуров: К 2024 году экспорт продукции сельхозтехники вырастет в 2,5 раза

К 2024 году Россия планирует нарастить экспорт предприятиями сельскохозяйственного машиностроения в 2,5 раза. В прошлом году объем таких поставок составил 11 миллиардов рублей.

Сегодня отечественная сельхозтехника продается в более чем 40 странах мира, включая Германию, Великобританию, США, Канаду, отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на отраслевом совещании, которое премьер-министр Дмитрий Медведев провел в Краснодаре.

Глава Минпромторга уверен, что российские производители способны существенно расширить географию своего присутствия. Только за прошлый год экспорт увеличился на 40 процентов - до 11 миллиардов рублей.

"К 2024 году мы ставим себе задачу повысить эту планку в 2,5 раза. Тем самым мы сможем нарастить долю экспорта в отрасли как минимум до 50 процентов от величины отгрузок на внутренний рынок", - сказал Мантуров.

Наша страна входит в первую пятерку мировых производителей сельхозтехники, имея, например, по комбайнам долю в 15 процентов, а по энергонасыщенным тракторам - до 25 процентов глобального рынка.

Это во многом результат поддержки со стороны государства, в том числе компенсации скидки производителям сельхозтехники. "Через этот механизм аграриям было поставлено свыше 70 тысяч единиц современной высокопроизводительной техники за последние пять лет, - рассказал Денис Мантуров. - С учетом решения президента о продлении этой программы на пять лет вперед необходимо обеспечить ее финансирование с учетом потребностей аграриев. Это даст уверенность и покупателям, и производителям техники".