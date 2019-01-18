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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Медведев положительно оценил воздействие санкций на АПК

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Сергей Куксин
Введенные против России санкции сыграли позитивную роль для отечественного производства, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава правительства в пятницу провел в Краснодаре совещание по развитию выпуска сельскохозяйственной техники в рамках реализации национальных проектов. Он осмотрел предприятие "Клаас", на котором с 2003 года ведется сборочное производство сельхозмашин, а в 2015 году запущена вторая очередь завода. С конвейера выходят восемь моделей зерноуборочных комбайнов, четыре вида зерновых жаток, восемь моделей тракторов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Премьер поднялся в кабину современного комбайна, работающего на передовых компьютерных технологиях и системе навигации. Медведев по достоинству оценил тот уровень, которого достигло предприятие, да и на самом заводе, признавались его руководители, не ожидали таких темпов роста.

"Спасибо санкциям, которые были введены в отношении Российской Федерации", - заметил Медведев.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В 2006 году доля отечественной техники в сельском хозяйстве колебалась в районе 5-7 процентов.

"В 2013 году, еще до всякого рода санкций, которые были применены к нашей стране, которые для сельского хозяйства, как вы знаете, сыграли позитивную роль, потому что сельское хозяйство стало расти, у нас количество сельхозтехники отечественной, которая находилась на полях, составляла примерно 25-30 процентов", - рисовал председатель правительства график подъема.

Сегодня российские аграрии обеспечены российской техникой на 60 процентов.

Экономика АПК Правительство Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Фото
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