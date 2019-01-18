На Дону собес проверят после сообщений об украшенной документами елке

В Ростовской области началась проверка по факту появления в местных СМИ информации о необычных "украшениях" на новогодней елке в управлении соцзащиты поселка Каменоломни. Речь идет о ксерокопиях личных документов граждан.

Факт проверки подтвердили в правоохранительных органах региона.

"Наш официальный комментарий такой: по факту данной публикации проводится проверка", - сообщил в пресс-службе областного управления МВД.

К сожалению, прояснить ситуацию в управлении соцзащиты поселка Каменоломни не удалось

"Начальник у нас болеет, комментарий не даем", - сообщили в приемной корреспонденту "РГ".

Между тем, по информации РИА Новости, в управлении соцзащиты придерживаются версии о том, что елку документами не украшали, а лишь обернули ими ведро, в котором эта елка находилась.

"Сотрудник, который это ведро обворачивал, у него были ксерокопии ненужные, неиспользуемые (паспортов) своих родственников, своей семьи… Там жителей района документов не было точно, только ее и ее семьи", - цитирует агентство замруководителя управления соцзациты поселка Каменоломни Ольгу Сизову.