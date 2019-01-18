На подходе к Крымскому мосту уложен первый километр рельс

На 18-километровом подходе к железнодорожной части Крымского моста со стороны Крыма, который проходит через станцию "Багерово", уложен первый километр рельс. Как идет ход строительно-монтажных работ, переустройства коммуникаций и линий связи на подходах, проинспектировал глава Минтранса Евгений Дитрих.

Со стороны Кубани подход длиннее. Его протяженность - 40 километров. Он свяжет мост со станцией "Вышестеблиевская". Еще на самом подходе строится станция Тамань-Пассажирская, через которую пустят пассажирские поезда пригородного и дальнего сообщения как в сторону Крыма, так и в направлении Краснодарского края и других регионов.

Всего прокладывается почти 60 километров железных путей - подходов. Они заработают синхронно с мостом в декабре 2019 года.