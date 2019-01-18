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18.01.2019 15:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Назначен новый глава следственного комитета Волгоградской области

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Фото: пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области Фото: пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области
Фото: пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области

Коллективу регионального управления Следственного комитета России представили нового руководителя, сообщает пресс-служба ведомства.

Указом президента им стал генерал-майор юстиции Василий Семенов.

Фото: Следственный комитет РФ
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- Следственное управление по Волгоградской области традиционно занимало лидирующие позиции в общероссийском рейтинге среди всех территориальных и специализированных ведомств. Постараюсь держать заданную предыдущим руководством ведомства высокую планку, - пообещал Семенов.

Его предшественник Михаил Музраев в декабре прошлого года был освобожден от занимаемой должности в связи с истечением срока полномочий. Свою работу он продолжил на государственной службе в органах Следственного комитета России.

Василий Иванович Семенов родился в Норильске. После окончания юридического факультета Красноярского государственного университета замещал должности следователя прокуратуры Железнодорожного района Красноярска, старшего следователя прокуратуры города Саяногорска Республики Хакасия, старшего следователя, следователя по особо важным делам, прокурора-криминалиста прокуратуры Адыгеи, заместителя прокурора, а затем прокурора Майкопа, заместителя республиканского прокурора.

В сентябре 2007 года Семенов возглавил Следственное управлении Адыгеи, откуда ушел на повышение, заняв должность замруководителя Главного следственного управления СК по СКФО. С июля 2015 года генерал-майор юстиции возглавлял Следственное управление СК по Астраханской области.

Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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