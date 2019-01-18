Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов

Названы самые популярные зимние курорты России. В списке значится семь регионов.

Аналитическое агентство "ТурСтат" провело опрос в интернете, чтобы определить какие территории окажутся самыми популярными во Всемирный день снега (20 января) и для путешествий в январе-феврале 2019 года.

Так, за сочинскую Красную Поляну ("Роза Хутор" и "Горки Город") отдали 40 процентов голосов, за зимние курорты Московской области ("Сорочаны", "Степаново", "Волен", "Яхрома") - 15 процентов, а за курорты Северного Кавказа ("Домбай", "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи") - 14 процентов.

Замыкают список Шерегеш, курорты Урала ("Гора Белая", "Солнечная долина"), Алтая (включая Белокуриху) и Ленинградской области ("Игора", "Охта Парк" и "Красное озеро").