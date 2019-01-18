В Крыму МРК "Орехово-Зуево"отразил удар "врага" ракетами "Калибр"

Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" Черноморского флота на учениях уничтожил корабль условного противника из главного оружия - ракетного комплекса "Калибр-НК". Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

По условиям учения, МРК "Орехово-Зуево" в одиночку вышел в море, где подвергся нападению вражеского корабля. Ракетный удар противника был отражен зенитным артиллерийским комплексом АК-630М-2 "Дуэт", предназначенным для противовоздушной обороны корабля.

Затем ракетчики нанесли ответный удар, выполнив электронный пуск ракеты "Калибр-НК". Противник был уничтожен.

Напомним, МРК "Орехово-Зуево", построенный в Зеленодольске, вступил в состав Черноморского флота 10 декабря 2018 года.