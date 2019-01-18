В Сочи открыли уникальный иглу-отель

Новости

Нефтегазодобытчики сократили инвестиции в геологоразведку 16:43
Врачи объяснили важность вакцинации детей 16:42
Умер знаменитый ведущий телеканала "2x2" Виктор Владимирович 16:38
В Шахтах восстановят пострадавший от взрыва газа дом 16:36
Краков примет "Детское Евровидение" в этом году 16:32
Путин обсудил на Совбезе ситуацию вокруг Косово 16:15
Активная ликвидация отходов Байкальского ЦБК начнется в июне 16:11
В Ингушетии нашли необычные останки древней женщины 16:11
На магистральном газопроводе в Ленобласти произошел взрыв 16:10
У Дианы Арбениной случился 16-часовой сердечный приступ 16:10
В Калининграде пройдет органный концерт в память убитого мэра Гданьска 16:07
Ford Mondeo обновился и "позеленел" 16:07
Москва получила приглашение ОБСЕ для наблюдателей на выборы на Украине 15:59
Вышел трейлер психоделического сериала Now Apocalypse 15:59
На Ставрополье 97-летняя ветеран ВОВ погибла после разбойного нападения 15:48
Эксперт: Шансы "Нафтогаза" арестовать активы "Газпрома" минимальны 15:47
В почтовых отделениях Мурманска перестали продавать пиво 15:41
Двух пилотов столкнувшихся Су-34 доставили на аэродром 15:41
На кладбище в США найдены захоронения матросов императорского флота России 15:37
Ученых поразили зубы 104-тысячелетнего ребенка 15:37
В КБР в аварии с лошадью и жеребенком погибли два человека 15:32
В Якутии в минус 58 сломалась машина с итальянской съемочной группой 15:29
Россия готова к диалогу с США по спасению ДРСМД 15:25
Москвичи украли игрушки для детского хосписа 15:24
Дворник пытался остановить пострадавшую от снега в Москве 15:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
18.01.2019 15:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Сочи открыли уникальный иглу-отель

Текст: Оксана Грибанова

В горах Сочи запустили иглу-отель, где днем планируется проводить экскурсии, а ночью - принимать постояльцев, передает ОТР.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
В петербургском аэропорту Пулково открылся капсульный отель

Строение было создано с помощью специальной надувной конструкции, заполненной снегом. Так, чтобы возвести трехкомнатные апартаменты специалистам понадобилось примерно 300 тонн снега. Поэтому температура внутри отельного помещения небольшая - около нуля.

Несмотря на то, что гостям иглу-отеля придется спать в термо-белье, используя вместо кроватей спальные мешки, желающих переночевать в снежной гостинице довольно много.

Как рассказала экскурсовод иглу-парка "Дом эскимоса" Виктория Пивень, на территории парка специфичный очищенный воздух, поэтому побывавшие здесь люди с какими-то проблемами дыхательных путей - например, астматики - отмечали, что у них улучшается дыхание.

Предполагается, что необычный отель простоит в горах Сочи до весны. Точный срок сноса конструкции специалисты пока не называют, так как двухметровые стены отеля способны выдерживать и плюсовые температуры.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Развитие туризма в России РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обсудил на Совбезе ситуацию вокруг Косово
Эксперт: Шансы "Нафтогаза" арестовать активы "Газпрома" минимальны
СК: Взрыв газа, а не теракт - приоритетная версия по Магнитогорску
Льготы для многодетных семей соберут в одном законе
Главы ДНР и ЛНР заявили о проведении военных учений