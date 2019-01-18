В Сочи открыли уникальный иглу-отель

В горах Сочи запустили иглу-отель, где днем планируется проводить экскурсии, а ночью - принимать постояльцев, передает ОТР.

Строение было создано с помощью специальной надувной конструкции, заполненной снегом. Так, чтобы возвести трехкомнатные апартаменты специалистам понадобилось примерно 300 тонн снега. Поэтому температура внутри отельного помещения небольшая - около нуля.

Несмотря на то, что гостям иглу-отеля придется спать в термо-белье, используя вместо кроватей спальные мешки, желающих переночевать в снежной гостинице довольно много.

Как рассказала экскурсовод иглу-парка "Дом эскимоса" Виктория Пивень, на территории парка специфичный очищенный воздух, поэтому побывавшие здесь люди с какими-то проблемами дыхательных путей - например, астматики - отмечали, что у них улучшается дыхание.

Предполагается, что необычный отель простоит в горах Сочи до весны. Точный срок сноса конструкции специалисты пока не называют, так как двухметровые стены отеля способны выдерживать и плюсовые температуры.