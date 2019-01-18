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18.01.2019 13:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи суд вынес приговор по делу о гибели ребенка в ливневке

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Сочи суд признал виновным в гибели попавшего в ливневку мальчика 32-летнего заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП "Водосток" (часть 2 статьи 293 УК РФ).

В Сочи в суд передано второе дело о гибели ребенка в ливневке

Как уже писала "РГ", ЧП произошло в поселке Лазаревское в начале августа текущего года. Во время сильнейшего дождя мальчик упал в ливневую канаву и впоследствии погиб. Изначально было возбуждено уголовное дело на хозяина отеля, близ которого находилась ливневка. Именно он изменил конструкцию желоба. Однако позднее дело в отношении отельера было прекращено по соглашению сторон. Параллельно же появилось новое дело с другим фигурантом - в халатности обвинили инженера "Водостока".

- Как выяснилось, ливневую канализацию на этом участке год никто не проверял, да и вообще выездов к месту специалистов попросту не было. Никто и не заметил опасности, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В итоге суд назначил инженеру наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Он также лишен права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с административно-хозяйственными полномочиями сроком на два года.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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