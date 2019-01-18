В Сочи суд вынес приговор по делу о гибели ребенка в ливневке

В Сочи суд признал виновным в гибели попавшего в ливневку мальчика 32-летнего заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП "Водосток" (часть 2 статьи 293 УК РФ).

Как уже писала "РГ", ЧП произошло в поселке Лазаревское в начале августа текущего года. Во время сильнейшего дождя мальчик упал в ливневую канаву и впоследствии погиб. Изначально было возбуждено уголовное дело на хозяина отеля, близ которого находилась ливневка. Именно он изменил конструкцию желоба. Однако позднее дело в отношении отельера было прекращено по соглашению сторон. Параллельно же появилось новое дело с другим фигурантом - в халатности обвинили инженера "Водостока".

- Как выяснилось, ливневую канализацию на этом участке год никто не проверял, да и вообще выездов к месту специалистов попросту не было. Никто и не заметил опасности, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В итоге суд назначил инженеру наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Он также лишен права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с административно-хозяйственными полномочиями сроком на два года.