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18.01.2019,  
21:10
Текст:  Татьяна Воробьева
Фото:  Татьяна Андреева

Два новых транспортных самолета Ан-148 получил ЦВО

Два новых транспортных Ан-148-100 приземлились сегодня в Екатеринбурге. Самолеты по гособоронзаказу получил Центральный военный округ.

"Они будут дислоцироваться в отдельном транспортном смешанном авиационном полку в Свердловской области. Приемная комиссия военного округа проверила самолеты на заводе в Воронеже, а сегодня техника прибыла на Урал", - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Летчики, которые будут управлять транспортниками, прошли курс обучения на базе аэродрома Чкаловский в Московской области.

Ан-148 - это ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Он может совершать беспосадочные полеты на расстояние до пяти тысяч километров, крейсерская скорость - 800-870 километров в час.

В ЦВО самолеты будут перевозить оперативные и рабочие группы командования округа во время учений и тренировок.

Кстати

Год только начался, а военный округ уже получил по гособоронзаказу несколько единиц современной техники: авиационная группировка в Челябинской области была усилена восемью вертолетами Ми-8 МТВ-5 и двумя истребителя-бомбардировщика Су-34.

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