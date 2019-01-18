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18.01.2019 14:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кургане пациентке клиники пластической хирургии испортили грудь

Текст: Мария Гафурова

Клиентка одной из пластических клиник в Кургане пожаловалась на осложнение после операции по коррекции груди: появилась опухоль, резкая боль из-за скопившейся жидкости. Свою историю она рассказала одному из местных СМИ. Жалобой женщины будет заниматься региональный Следственный комитет, подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Женщина написала заявление в Роспотребнадзор Зауралья с просьбой представлять ее интересы в суде. Как рассказала "РГ" пресс-секретарь управления Светлана Хамко, в обращении потерпевшая указала, что у нее начались осложнения, и она хотела бы получить от клиники компенсацию за причиненный здоровью вред. После женщина отозвала это заявление и наняла адвоката.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В Роспотребнадзоре пояснили: контроль над качеством оказания медицинских услуг не входит в их компетенцию. Однако в договоре, который предоставила потерпевшая, обнаружились пункты, которые нарушают права потребителя. По ним в конце января будет составлен протокол, после чего ведомство начнет разбирательство.

Кроме того, предстоит разобраться с угрозами сотруднику Роспотребнадзора: во время встречи пациентки со специалистом надзорного органа, некие люди пообещали "порезать" и ее, и ее собеседника. Этот факт в управлении подтверждают.

Пострадавшая женщина написала заявление на клинику в Следственный комитет по Курганской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас по данному факту проходит доследственная проверка. Кроме того, с заявлением об угрозе убийством в СК обратился и сотрудник Роспотребнадзора (его дело передадут в МВД для расследования).

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Роспотребнадзора, в ведомство уже не раз поступали заявления на данную клинику. Только за 2018 год было зарегистрировано три официальных обращения - в частности, с жалобой на то, что пациенту отказались возвращать деньги за некачественно оказанную услугу. Еще около десятка консультаций, касающихся этого медицинского учреждения, были проведены по телефону.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган
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