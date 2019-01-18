В Кургане пациентке клиники пластической хирургии испортили грудь

Клиентка одной из пластических клиник в Кургане пожаловалась на осложнение после операции по коррекции груди: появилась опухоль, резкая боль из-за скопившейся жидкости. Свою историю она рассказала одному из местных СМИ. Жалобой женщины будет заниматься региональный Следственный комитет, подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Женщина написала заявление в Роспотребнадзор Зауралья с просьбой представлять ее интересы в суде. Как рассказала "РГ" пресс-секретарь управления Светлана Хамко, в обращении потерпевшая указала, что у нее начались осложнения, и она хотела бы получить от клиники компенсацию за причиненный здоровью вред. После женщина отозвала это заявление и наняла адвоката.

В Роспотребнадзоре пояснили: контроль над качеством оказания медицинских услуг не входит в их компетенцию. Однако в договоре, который предоставила потерпевшая, обнаружились пункты, которые нарушают права потребителя. По ним в конце января будет составлен протокол, после чего ведомство начнет разбирательство.

Кроме того, предстоит разобраться с угрозами сотруднику Роспотребнадзора: во время встречи пациентки со специалистом надзорного органа, некие люди пообещали "порезать" и ее, и ее собеседника. Этот факт в управлении подтверждают.

Пострадавшая женщина написала заявление на клинику в Следственный комитет по Курганской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас по данному факту проходит доследственная проверка. Кроме того, с заявлением об угрозе убийством в СК обратился и сотрудник Роспотребнадзора (его дело передадут в МВД для расследования).

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Роспотребнадзора, в ведомство уже не раз поступали заявления на данную клинику. Только за 2018 год было зарегистрировано три официальных обращения - в частности, с жалобой на то, что пациенту отказались возвращать деньги за некачественно оказанную услугу. Еще около десятка консультаций, касающихся этого медицинского учреждения, были проведены по телефону.