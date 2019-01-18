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18.01.2019 11:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Первоуральске полицейские спасли людей из горящего дома

Текст: Мария Гафурова
Фото: Предоставлено В. Н. Горелых/Пресс-служба МВД России по Свердловской области Фото: Предоставлено В. Н. Горелых/Пресс-служба МВД России по Свердловской области
Фото: Предоставлено В. Н. Горелых/Пресс-служба МВД России по Свердловской области

В Первоуральске полицейские спасли из горящего дома трех взрослых и маленького ребенка. Сотрудники МВД заметили пожар во время патрулирования и первыми пришли на помощь людям.

Происшествие произошло накануне около часа ночи на улице Трактовая. Как сообщил глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых, стражи порядка заметили возгорание деревянного многоквартирного дома и сообщили в дежурную часть.

До того, как на место прибыли пожарные, полицейские своим автомобилем перекрыли подъезд к дому, так как на дорогу упал провод линии электропередач.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
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В этот момент к ним подбежала женщина - она рассказала, что в горящем доме осталась ее престарелая мать, которая из-за болезни не может сама выбраться из огня. Двое сотрудников ППС проникли в дом и, взломав дверь, вынесли бабушку из квартиры.

Кроме того, от очевидцев они узнали, что в доме осталась молодая женщина с пятилетней девочкой. К этому времени уже подъехали пожарные, и вместе с ними сотрудники полиции спасли мать с ребенком. Их передали врачам - пострадавшие надышались угарным газом.

Как рассказал полковник Горелых, еще один житель дома - 60-летний мужчина - смог самостоятельно выбраться на улицу, но у него не хватило сил, чтобы отойти на безопасное расстояние. К счастью, мужчину вовремя заметил наряд ППС - ему помогли подняться и передали второй бригаде "скорой".

- Благодаря действиям капитана полиции Руслана Атнеева, старшего сержанта полиции Евгения Рябкова и старшины полиции Юрия Кириллова обошлось без трагических последствий пожара. Двое пострадавших с ожогами и отравлениями угарным газом госпитализированы в городскую больницу. Сейчас их жизням уже ничего не угрожает, - сообщил Валерий Горелых.

Руководство МВД по Первоуральску решает вопрос о награждении отличившихся на службе полицейских.

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