Что такое братские народы? Жизнь рядом, долгое бытие в одной стране. При всех оттенках - одна и та же религия и, значит, философия. Пересекающаяся история. Кириллица как основа думания. Кровное единство - восточные славяне.

Языки - единое ядро, при всей разноголосице.

Главные вопросы

Быть - бути. Родиться - народитися. Мать - матiр. Дети - дiти. Хлеб - хлiб. Умереть - померти. Жизнь - життя.

Да уж, життя. Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2017 г. - 72,7 года, на Украине - 72 года1. Это примерно 95-100-е место в мире (Всемирная организация здравоохранения). И в России, и на Украине женщины живут дольше мужчин на 10 лет. В этом трагическом разрыве мы очень схожи. Он - один из самых больших в мире.

Общее - сделать всё, чтобы жить дольше, 80+, как в развитых странах мира.

Самая большая ценность - новые жизни. В 1992 г. в России жили 148,3 млн человек, на Украине - 51,9 млн. В 2017 г. в России - 144 млн чел., на Украине - 42,6 млн2.И тот, и другой народы не очень хотят размножаться, частью своей разъезжаются. Это огромная проблема - человеческой энергии, желания народов быть больше, расти, национальной консолидации. И это не только "демографический переход", последствия Великой Отечественной войны и тяжелейших реформ 1990х годов, но и больше, чем вековая усталость от гигантского напряжения последних ста с лишним лет.

Главные ответы

А что говорят социологи?

Есть замечательный международный проект World Values Survey3 с многолетними данными, с командами социологов в 60 странах, задающими одни и те же вопросы через 5 лет. Цели просты - выявить традиции, ценности, модели поведения населения, выявить общее и разное по странам.

Каков результат?

Россия и часть Восточной Европы - во многом очень схожие "модели коллективного поведения". Видны зоны взаимного проникновения - с протестантским, исламским мирами. А русские и украинцы - действительно, братские народы. Без кавычек! (табл.1). Против них (нас!) - Германия, США, Нидерланды. Вглядитесь в цифры: в развитых экономиках гораздо больше степень автономности людей. Намного выше ценность независимости и "тяжелой работы" (вместо "удачи и связей"), гораздо меньше - важность "послушания". Кратно большая степень доверия. И гораздо меньшее стремление быть защищенными, быть равными по доходам, быть под государством, правительством как гарантами выживания.

Из той же таблицы очевидно: коллективная модель поведения (Россия, Украина) в кратно большей степени полагается на опеку государства, на меньшую автономность и независимость индивида, на вертикали ("послушание"), на выравнивание доходов и, значит, меньшую толерантность к риску, на связи и удачу, как ключевые механизмы динамики в развивающемся обществе (и, в гораздо меньшей степени, на "тяжелую работу").

Понятно, что именно такая коллективная модель поведения выстраивает модели экономики с высоко концентрированной собственностью, с крупными участиями государства, с вертикальными владениями.

Кровные узы

Народы перемешаны. Что есть, то есть. Украинцы в составе населения России - 1,9 млн чел. (перепись, 2010 г.). Жаль, что не 4,4 млн чел. как четверть века назад (1989 г.). Украинцы, работающие в России (не граждане), - по разным оценкам, от 3 до 3,5 млн чел. (2018 г.). Моя семья никогда не забудет западную украинку, самоотверженно, с заботой и необыкновенной добротой выхаживающую самого старшего в нашей семье человека. В Москве - сеть помощниц, сиделок, много и трудно работающих, чтобы прокормить семью у себя дома.

Русские в составе населения Украины - более 8 млн (перепись, 2001 г.). Гораздо меньше, чем в 1989 г. (11,4 млн чел.), но всё же. Более 15% семей - смешанные (по осторожной оценке). 97% жителей Украины знает русский язык, из них 85% владеют им свободно4.

До сих пор улица Московская есть на карте Киева. А станция метро "Киевская" - одна из самых пышных Московского метрополитена.

Вот что написал мне читатель: "Не могу молчать... мать с Украины, отец - из Кубани. Сестра теперь француженка, лучший друг - украинец, но на самом деле грузин. Первая любовь - из Беларуси. Большинство людей, с которыми сейчас общаюсь, встретил в Польше. Если я иду в паб, то с товарищем - наполовину финном, наполовину евреем... Кто не может рассказать о себе что-то подобное?"5.

И, действительно, кто?

Наши родственники на Украине и в Беларуси. Друзья в Чехии и Германии. Врач от бога из Кракова, оказавшийся западным украинцем. Врач из Москвы - наполовину испанец. Кровь народов гудит в нас, создавая любовь к тому, что они есть.

Великий Короленко, сын польки и украинца (из казачьего рода), заступник на века - за права и жизнь русских, украинцев, евреев, якутов, кого угодно, даровавший нам свой чистейший, засыпанный как золотом русский язык. Родился в Житомире, кочевал по Сибири и Уралу, сделал имя в Петербурге, ушел в Полтаве. Непревзойденный оборот частной жизни. Родные языки - польский, украинский, русский. Кто он?

Он - наш, общий, каждого думающего, любящего человека.

Неразрывные связи

Модели экономики России и Украины

Очень похожи. Две крупные развивающиеся экономики, до "золотого миллиарда" им очень далеко. Схожие модели "коллективного поведения" населения рождают экономики, в которых слишком много государства и крупного бизнеса. Они подавляют средний и мелкий. Население любит низкие риски и депозиты. По этой причине банки - более 90% финансового сектора. Очень мелкая финансовая система. Вечная неустойчивость (высокая инфляция, очень большие колебания курса национальной валюты, финансовые шоки из-за рубежа).

Доля теневой экономики на Украине - чуть больше 50% ВВП, в России - 45-46% ВВП (Всемирный банк, на рубеже 2010-х гг.). По индексу восприятия коррупции - Россия и Украина на одном и том же, не самом завидном месте - 131-м (2016, Transparency International).

А где страны находятся по уровню развития? По индексу человеческого развития Россия на 49-м месте, Украина - на 88-м (UNDP). По индексу глобальной конкурентоспособности Россия - на 43-м месте, Украина - на 83-м (World Economic Forum). На самом деле, недалеко друг от друга ушли - не в первом, и даже не во втором десятке.

Торговля

Россия по-прежнему крупнейший торговый партнер Украины. Доля России в ее внешнем товарообороте - 11,5% (когда-то была больше 30%). Это меньше, чем у Украины с Европейским Союзом (его доля около 40%), но больше, чем с любой другой страной (2017).

Украина во внешнеторговом обороте России занимает 2,2%, по данным за январь - октябрь 2018 года (ФТС). В 2018 году обороты выросли более чем на 20%, так как выросли в цене нефть и нефтепродукты, и это дает рост российского экспорта, в том числе по Украине.

Как всегда, это торговля с крупным профицитом в пользу России (экспорт из нее - 6,2 млрд долл., импорт - 3,9 млрд долл. за 10 месяцев 2018 г.). Конечно, это значительно меньше, чем было еще в 2011 году, когда Украина занимала 4-е место во внешнеторговом обороте России (51-млрд долл.). В 2018 году товарооборот будет порядка 12-14 млрд долл. Украина переместилась на 13е место среди торговых партнеров России (первое место - Китай, затем Германия и Нидерланды).

А чем торгуем?

15% экспорта России на Украину - услуги (2017 г.) (НБУ). Около половины экспорта товаров - сырье (уголь, нефть, газ). Примерно четверть - продукты химии (удобрения, пластмассы, полимеры). Продовольствия из России - почти ноль. Остальное - металлы (8% экспорта товаров из России) и даже машины и оборудование (14%).

А что в другую сторону?

Больше 50% импорта - это услуги (2017 г.). По оценке, речь идет прежде всего об украинцах, работающих в России и отправляющих на родину денежные переводы. А что еще? Примерно 30% товарного импорта с Украины - черные и цветные металлы, прокат, до 5% - минеральное сырье, 15-16% - продукты химической промышленности, 3% - продовольствие, 5-6% - древесина и др. И даже машины и оборудование - чуть больше 30%.

Экономики соседские, пока связаны, хотя потихоньку и расходятся.

Инвестиции

Еще в 2009 г. Россия была 4-м по значению прямым инвестором в хозяйство Украины ($3,2 млрд), практически не уступая Германии. А крупнейшими инвесторами были офшоры (Кипр и Нидерланды). И чьи там деньги - неизвестно.

Сейчас ситуация изменилась. Россия - всего лишь седьмой по счету прямой инвестор (2016 г). Объемы вложений из нее в экономику Украины резко упали (впрочем, как и у других стран-инвесторов). Остаток российских инвестиций - $1,4 млрд (2016)6.По-прежнему Нидерланды и Кипр - "впереди планеты всей" по прямым инвестициям на Украину. Какая-то часть этих денег - наверняка российская.

Инфраструктура

До кризиса доля Украины в транспортировке российского газа в Европу составляла чуть более 50% (в 1998 г. - 95%)7.Сегодня, по оценке, немногим больше 40%8. Это значительно. Через эту пуповину Россия и Украина по-прежнему очень связаны.

Потери от развода. Синхронность

Время развода экономик России и Украины пришлось на 2014 г. Но потери были вызваны не только разводом и обрывом хозяйственных связей. В 2014 г. началось резкое падение мировых цен на нефть, газ и металлы. На экономику Украины давили политический кризис, региональные конфликты, сокращение выручки от экспорта металлов. На Россию, кроме санкций, воздействовало еще и крушение цен на сырье, резкое сжатие объемов экспорта.

До 2014 г. экономики и финансовые рынки России и Украины были синхронны. Вместе падали и вместе поднимались, хотя и по-разному - кто легче, кто тяжелее. Свойство синхронности пока сохраняется. В 2014-2017 гг. ВВП (в текущих ценах, в долл. США) упал в России на 31%, на Украине - на 37% (2013 г. = 100). Реальный ВВП в эти же годы сократился в России на 2%, на Украине - на 14%. ВВП на душу населения снизился в России с 16 тыс. долл. в 2013 г. до 11 тыс. долл. в 2017 г. На Украине этот же показатель упал с 4 тыс. долл. до 2,7 тыс. долл. (МВФ)9.

В 2017-2018 годах обе страны начали постепенно переходить к подъему экономики. Но раны будет залечить трудно. Рубль в 2014 - ноябре 2018 г. стал слабее по отношению к доллару США почти в 2 раза, гривна - в 3,4 раза (Yahoo Finance).

ВОПРОС РЕБРОМ

Что дальше, соседи?

Хотелось бы знать. Но жизнь обязательно сама рассудит. Если Россия найдет дорогу к росту в 4-5% каждый год (то, что называется "экономическое чудо"), к технологической модернизации, к продолжительности жизни до 80+ и быстрому приращению доходов семей, то обязательно начнется взрывной рост интеграции на постсоветском пространстве. Мы увидим, несмотря на санкции, очередь из инвесторов на наших границах. Региональные конфликты будут заморожены. Начнется урегулирование проблем с Западом.

И обязательно с Украиной.

Фантастика? Стоит вспомнить пример Китая и связанные с ним территориальные претензии. Один Тайвань чего стоит. Но интенсивность экономических и человеческих связей между Китаем и Тайванем превышает все ожидания. Еще пример - конфликт более 40 лет между Турцией, Грецией и Кипром. Никем, кроме Турции, не признанное государство - Северный Кипр. Но все живут, развиваются, надеясь в будущем решить вопрос миром. Решила ведь его Германия с Францией, Чехией и Польшей. Сейчас все спорные территории - в зоне интеграции, внутри Европейского союза.

Есть только один способ быть вместе - быть самому сильным экономически, открытым, расти, поддерживать всю интенсивность человеческих связей и никогда не впадать в грех превосходства. Тогда обязательно вернутся само собой и интеграция, и братство, и просто добрососедская жизнь - рядом, дверь в дверь.

