Рогозин рассказал о строительстве двух кораблей для полета на Луну

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о возможности одновременной разработки двух кораблей для полета на Луну: модернизированного "Союза" и нового корабля "Федерация". О готовности работать над этими проектами заявили в РКК "Энергия".

"Буквально несколько дней тому назад, переоценив свои планы, пересчитав свои возможности, подтвердили, что они могут сделать и то, и другое", - передает РИА Новости слова Рогозина.

Ранее, по словам главы "Роскосмоса", разработчики стояли перед выбором: либо новый транспортный пилотируемый корабль, либо глубокая модернизацию "Союза" для облета Луны.