Росгвардия ответила на публикации о монополизации рынка охранных услуг

В Федеральной службе войск национальной гвардии (Росгвардия) очень удивились материалу в одной из федеральных газет, посвященному рынку охранных услуг в стране. Именно Росгвардия контролирует данную сферу в стране.

Как сообщил официальный представитель службы Валерий Грибакин, никаких обращений от нефтяных компаний с жалобами на монополизации рынка охранных услуг не поступало. Кроме того, он выразил крайнее удивление тем, что подобные заявления делаются через СМИ, поскольку имеется много форматов взаимодействия с компаниями, а диалог с ними ведется на постоянной основе.

По словам Грибакина, в числе форматов взаимодействия с компаниями ТЭК, к примеру, есть экспертный совет, куда входят более 100 представителей ЧОПов, крупных компаний, а также экспертов. "Несколько раз в квартал, как минимум, мы проводим заседания, и данные проблемы на них не поднимались", - отметил представитель Росгвардии.

Грибакин также сказал, что информация о значительном количестве проверок частных охранных организаций, работающих в сфере ТЭК, не соответствует действительности. "Когда охранная функция перешла от МВД к Росгвардии, была установлена прозрачная система проверочных мероприятий, регулируемая законодательством. Составляется реестр проверок, о них заблаговременно информируется проверяемый, и вся информация официально размещается на сайте Генпрокуратуры - любой руководитель частной охранной организации может зайти и посмотреть, стоит ли он в плане на 2019 год", - цитирует ТАСС Валерия Грибакина.

В комментируемом представителем Росгвардии материал шла речь о том, что ряд нефтекомпаний опасаются монополизации рынка охранных услуг Росгвардией. Поскольку, по их словам, ведомство получило полномочия по отзыву лицензий у ЧОПов на объектах сферы топливно-энергетического комплекса. По данным издания, "Лукойл", "Газпром нефть", "Сибур" и "Татнефть" написали письмо секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву с жалобой на рост числа предписаний в адрес охраны на своих предприятиях.

В заявлении Грибакина отмечается, что Росгвардия внимательно изучит все доводы, которые распространены в СМИ, а также рассмотрит возможность провести в ближайшее время встречу с представителями частных охранных организаций, работающих в сфере ТЭК, для согласования их позиций.