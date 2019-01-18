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18.01.2019 20:19
Рубрика: Общество

"Роскосмос" предложил создать систему спутников "Государево око"

Текст: Наталия Ячменникова
"Роскосмос" предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", которая позволит мониторить динамику изменения всех процессов на планете. Об этом сообщил журналистам глава корпорации Дмитрий Рогозин.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

По его словам, новый проект - перспективный. Он позволит следить за динамикой изменения любых процессов на Земле. После успешного пуска в декабре на космодроме Восточный российская группировка дистанционного зондирования Земли значительно усилилась.

Напомним, в конце декабря с нового российского космопорта были запущены два новых российских спутника "Канопус-В". Их вывела в космос ракета "Союз-2.1а". Как рассказал ранее в интервью "РГ" главный конструктор космических систем и комплексов АО "Корпорация "ВНИИЭМ" Александр Чуркин, к 2020 году российская группировка ДЗЗ должна включать не менее 15 спутников, включая порядка шести "Канопусов-В".

Спутники серии "Канопус-В" предназначены для высокодетального дистанционного зондирования Земли. Они относятся к малым космическим аппаратам и имеют массу около 500 килограммов. Будут работать на солнечно-синхронной орбите - на высоте примерно 510 км.

Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
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"Канопус-В" в целом - это космический комплекс оперативного мониторинга чрезвычайных ситуаций. Половодье, ледоход, лесные пожары… Его основное назначение - информационное обеспечение для ликвидации чрезвычайных ситуаций, но есть и дополнительные прикладные задачи.

"Мы предлагаем проект, который называется "Государево око", - отметил Рогозин. Эту систему смогут использовать сотрудники МЧС, работники сельского хозяйства. Например, в интересах МЧС сквозь сильную задымленность можно выводить пожарную авиацию на площадь 25 кв. м. "Роскосмос" может помочь не только в беспилотном использовании сельхозтехники. Это возможность мониторинга пахотных земель и вообще угодий.

Более того, с помощью "Государева ока" планируется отслеживать изменения инфраструктурных объектов. "Это огромная польза для органов власти. Из космоса видны все постройки и изменения инфраструктурных объектов", - рассказал глава "Роскосмоса".

Общество Космос Правительство "Роскосмос"
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