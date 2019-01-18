"Роскосмос" предложил создать систему спутников "Государево око"

"Роскосмос" предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", которая позволит мониторить динамику изменения всех процессов на планете. Об этом сообщил журналистам глава корпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, новый проект - перспективный. Он позволит следить за динамикой изменения любых процессов на Земле. После успешного пуска в декабре на космодроме Восточный российская группировка дистанционного зондирования Земли значительно усилилась.

Напомним, в конце декабря с нового российского космопорта были запущены два новых российских спутника "Канопус-В". Их вывела в космос ракета "Союз-2.1а". Как рассказал ранее в интервью "РГ" главный конструктор космических систем и комплексов АО "Корпорация "ВНИИЭМ" Александр Чуркин, к 2020 году российская группировка ДЗЗ должна включать не менее 15 спутников, включая порядка шести "Канопусов-В".

Спутники серии "Канопус-В" предназначены для высокодетального дистанционного зондирования Земли. Они относятся к малым космическим аппаратам и имеют массу около 500 килограммов. Будут работать на солнечно-синхронной орбите - на высоте примерно 510 км.

"Канопус-В" в целом - это космический комплекс оперативного мониторинга чрезвычайных ситуаций. Половодье, ледоход, лесные пожары… Его основное назначение - информационное обеспечение для ликвидации чрезвычайных ситуаций, но есть и дополнительные прикладные задачи.

"Мы предлагаем проект, который называется "Государево око", - отметил Рогозин. Эту систему смогут использовать сотрудники МЧС, работники сельского хозяйства. Например, в интересах МЧС сквозь сильную задымленность можно выводить пожарную авиацию на площадь 25 кв. м. "Роскосмос" может помочь не только в беспилотном использовании сельхозтехники. Это возможность мониторинга пахотных земель и вообще угодий.

Более того, с помощью "Государева ока" планируется отслеживать изменения инфраструктурных объектов. "Это огромная польза для органов власти. Из космоса видны все постройки и изменения инфраструктурных объектов", - рассказал глава "Роскосмоса".