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18.01.2019 18:00
Рубрика: Власть

Россия согласилась направить к Керченскому проливу европейских экспертов

Текст: Иван Карташов

Президент России Владимир Путин согласился с предложением канцлера ФРГ Ангелой Меркель о допуске немецких и французских специалистов в Керченский пролив, чтобы проверить, как осуществляется проход через акваторию пролива. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со своим германским коллегой Хайко Маасом.

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Лавров отметил, что Россия готова в любое время предоставить возможность европейцам осуществить проверку Керченского пролива, о чем Владимир Путин договорился в Ангелой Меркель на полях саммита G-20 в Буэнос-Айресе в декабре 2018 года. "Прошел месяц, но никто пока не приехал", - отметил глава российской дипломатии и предостерег от бюрократизации этого процесса и ее облечения в политическую процедуру. Он отдельно отметил, что Россия не считает возможным участие Украины в каких-либо форматах по Керченскому проливу.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства, в свою очередь, не сомневается, что в настоящее время свобода прохода Керченского пролива гарантирована. "Сегодня мы по этому вопросу не договорились, но мы открыты для дальнейшего диалога вместе с Францией, сыграть роль и взять на себя какую-то функцию", - заявил он.

Чуть позже министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства прокомментировал итоги встречи глав внешнеполитических ведомств России и Германии, отметив, что Украина выступает за введение международного контроля над Керченским проливом.

25 ноября 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли в территориальные воды РФ и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям российских властей. В результате профессиональных действий сотрудников погранслужбы ФСБ судна с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Власть Работа власти Внешняя политика Провокация Украины в Керченском проливе
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