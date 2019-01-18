Россия согласилась направить к Керченскому проливу европейских экспертов

Президент России Владимир Путин согласился с предложением канцлера ФРГ Ангелой Меркель о допуске немецких и французских специалистов в Керченский пролив, чтобы проверить, как осуществляется проход через акваторию пролива. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со своим германским коллегой Хайко Маасом.

Лавров отметил, что Россия готова в любое время предоставить возможность европейцам осуществить проверку Керченского пролива, о чем Владимир Путин договорился в Ангелой Меркель на полях саммита G-20 в Буэнос-Айресе в декабре 2018 года. "Прошел месяц, но никто пока не приехал", - отметил глава российской дипломатии и предостерег от бюрократизации этого процесса и ее облечения в политическую процедуру. Он отдельно отметил, что Россия не считает возможным участие Украины в каких-либо форматах по Керченскому проливу.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства, в свою очередь, не сомневается, что в настоящее время свобода прохода Керченского пролива гарантирована. "Сегодня мы по этому вопросу не договорились, но мы открыты для дальнейшего диалога вместе с Францией, сыграть роль и взять на себя какую-то функцию", - заявил он.

Чуть позже министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства прокомментировал итоги встречи глав внешнеполитических ведомств России и Германии, отметив, что Украина выступает за введение международного контроля над Керченским проливом.

25 ноября 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли в территориальные воды РФ и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям российских властей. В результате профессиональных действий сотрудников погранслужбы ФСБ судна с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.