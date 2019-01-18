Российские банки подверглись самой мощной атаке хакеров

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибернападений, сообщила об организованной атаке на российские кредитно-финансовые организации, среди которых основную долю занимают банки и крупные платежные системы. Ответственной за покушение называется хакерская группировка Silence. Вредоносная рассылка была направлена более чем 80 тысячам работников банковской сферы, что делает эту атаку самой крупной с начала года.

Утром 16 января мошенники начали рассылать сотрудникам банковских организаций вредоносное вложение, которое было замаскировано под приглашение на iFin-2019. XIX Международный Форум iFin-2019 "Электронные финансовые услуги и технологии" на самом деле стартует в столице 19 февраля. Используя в качестве маскировки реальное мероприятие, злоумышленники прикрепляли к письму ZIP-архив с анкетой для заполнения, якобы дающей право на два бесплатных пригласительных, и вредоносного "червя" Silence.Downloader aka TrueBot.

Эксперты Group-IB указывают, что киберпреступники чаще всего подвергают атакам финансовые организации в период с 25 декабря по 14 января. До и после новогодних каникул на счетах банков, очевидно, аккумулируется большое количество денежных средств, что делает их желанной добычей в глазах представителей сетевого криминала.

РИА Новости сообщает, что в "Лаборатории Касперского" также подтвердили факт фишинговой рассылки Silence. Обе компании уже заблокировали вредоносные рассылки.