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Рубрика: Культура

Российский мультфильм "Маша и Медведь" попал в Книгу рекордов Гиннесса

Текст: Сусанна Альперина
Российский анимационный фильм "Маша и Медведь" заставил о себе говорить в очередной раз.

Пожалуй ни одна российская кино- и анимационная лента не дает так часто поводы для обсуждений и фиксации успехов. Мультфильм продан более чем в сто стан мира. Он переведен на 35 языков. Его показывали на МКС. Его купили такие гиганты, как Netflix и Amazon. Он бьет рекорды просмотров на YouTube, у него там более 4 миллионов подписчиков...

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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А сейчас еще занесен и в Книгу рекордов Гиннесса, именно благодаря последнему пункту. Серия "Маша плюс каша" на YouTube набрала около трех с половиной миллиардов просмотров. Поэтому формулировка для Книги рекордов Гиннесса звучит так - "самый просматриваемый анимационный эпизод на You Tube".

Кроме того, серия "Маша плюс каша" вошла в ТОП-5 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования этой интернет-платформы.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним, что в январе этого года мультсериалу исполняется ровно 10 лет. И осенью прошлого года с ним случилась курьезная ситуация: британская газета The Times опубликовала статью, где мультфильм обвинили в том, что он - пропагандистский.  Его назвали средством "мягкой пропаганды" Кремля.

В России такое заявление восприняли с улыбкой и посоветовали Британии ввести санкции ЕС против мультипликаторов. Думается, что вся эта история повлияла на увеличение количество просмотров мультфильма "Маша и Медведь" и поспособствовала тому, что он вошел в престижную Книгу рекордов Гиннесса.

Культура Кино и ТВ Анимация
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