Русскоязычный конкурс эссе о России прошел в Алма-Ате

Факультет журналистики Казахстанского национального университета имени аль-Фараби и Генеральное Консульство Российской Федерации в Казахстане подвели итоги международного студенческий конкурс эссе "Мне о России надо говорить…". По мнению российского консула в Алма-Ате Ирины Переверзевой, такие творческие состязания укрепляют и развивают давние, прочные связи между двумя странами.

Конкурсу уже несколько лет, в первые годы он проводился только среди будущих журналистов. В этом году к нему присоединились студенты специальностей связи с общественностью, переводчики, а также российские филологи из Государственного социально-гуманитарного университета из Коломны (ГСГУ). Любой конкурс помогает раскрыть таланты, показать пока не раскрытые грани творческой натуры. И этот конкурс не исключение.

Какой предстала Россия в сочинениях? Что волнует студентов? О чем им необходимо было сказать? О могущественном, но дружелюбном к казахстанцам, северном соседе. О красоте российских городов. Об исторической памяти, о нашей общей некогда истории. И, естественно, о людях, добрых, умных, честных, с которыми общаются и дружат казахстанцы. А еще - о нашей многовековой дружбе.

"Из России берут начало корни моей семьи. Я чувствую в себе два начала. Одно физическое - оно в Казахстане. А второе духовное - оно в России. Я чувствую поддержку двух сторон. Это прекрасное чувство: болеть "за наших", смотреть "наши" фильмы, а еще приятнее - слышать поддержу от многих казахстанцев в пользу "наших". Это отрывок из сочинения выпускницы журфака КазНУ Александры Терпиловской, которой посчастливилось побывать в Казани несколько лет назад благодаря образовательной программе "Здравствуй, Россия!", которую ежегодно организует Российское консульство в Казахстане.

Студентка 1 курса журфака КазНУ Камилла Карымсакова призналась, что мечтает побывать в Санкт-Петербурге, а жить хочет в России. "Я, как и многие подростки, смотрю знаменитых блогеров. Мои любимые блогеры Маша Вей и Саша Спилберг проживают в России. Я мечтаю увидеть их и надеюсь, что когда-нибудь я уеду жить в Россию".

Первокурсница КазНУ Наргиз Тураева родилась в Челябинской области, несколько лет прожила в Мурманске. Об этом северном городе, так не похожем на Алма-Ату, о его людях, о поразившем ее северном сиянии вспоминает Наргиз в своем эссе.

Поведала о своей первой поездке в Москву и Диляра Яхьярова: "У Москвы длинные алебастровые пальцы, звонкий голос и внимательный цепкий взгляд, но при всем при том удивительно дружелюбный нрав. Она, как никто другой, умеет сочетать дикий контраст: яркая и однообразная, живая и механизированная, роскошная и скупая, но всегда поразительная. Это она умела делать лучше всего - заставить раскрыть от изумления рот, пока по телу пробегает легкая волна мурашек".

У каждого автора эссе, естественно, свои воспоминания о России. Рассказала о своей поездке и студентка КазНУ Адина Исабекова, в июне 2014 года ей довелось стать участником XIII Международной олимпиады по русскому языку. "А хотите самое смешное и неожиданное? Когда я думаю о Москве, то сразу вспоминаю типичных монголов: узкоглазых, смуглых, с широкими улыбками. Именно таких друзей я завела в России. Они так же чисто, без акцента, говорили с нами на русском языке, между собой обменивались фразами на монгольском, а по вечерам смотрели мультики на японском языке, не заглядывая в субтитры. Есть ли куда более странная и смешная ассоциация с Россией? Думаю, что нет.

...Не было у нас проблем с пониманием другого языка и культуры, так как всех людей, оказавшихся на тот момент на олимпиаде, объединял великий и могучий русский язык. Вы когда-нибудь видели китаянку, которая представляется русским именем Катя? Вы когда-нибудь слышали корейца, читающего наизусть стихи Лермонтова? Я видела и поэтому верю в любое чудо, которое только может произойти в Москве".

Писали эссе и россияне. Студентка филологического факультета РСГУ Екатерина Цветкова вспомнила о культурных связях России и Казахстана, в частности о многолетней дружбе Федора Достоевского с Чоканом Валихановым, которой оба гордились. "Теперь эту дружбу прославляет памятник скульптора Д. Элбакидзе, поставленный рядом с литературно-мемориальным музеем в Семипалатинске".