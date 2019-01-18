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"Санса" рассказала, что актерам "Игры престолов" запрещали мыть голову

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    18.01.2019, 11:17
Текст:   Олег Усков

22-летняя британская актриса кино и телевидения Софи Тёрнер, которую мы знаем в первую очередь как многострадальную Сансу Старк из фэнтези-эпика "Игры престолов", рассказала про тяготы на съемках шоу.

В частности - продюсеры категорически запретили некоторым актерам саги мыть головы, пишет InStyle. По понятной, в общем-то, причине: действие сериала разворачивается в условном средневековье.

По словам "Сансы", первое время, правда, для нее такого запрета не было, поскольку она все-таки была аристократкой. Но с пятого сезона начались муки, и в результате "пару лет" актриса, по ее признанию, "ходила вся засаленная", это "было мерзко", и она вся чесалась. По крайней мере, до того момента, как она начала носить парик.

Но зато теперь, когда мукам пришел конец, девушка моет голову когда захочет, испытывая от подобной роскошной возможности невероятное наслаждение.   

Премьера восьмого, финального сезона "Игры престолов" состоится 14 апреля. В нем будут шесть расширенных по времени эпизодов, по отзывам очевидцев - "каждый как полнометражный фильм".

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