Сенатор назвал условие для получения льготного отпуска

При составлении графиков отпусков на 2019 год работодателям приходится считаться с желаниями работников, у которых есть трое и более детей.

В конце 2018 года вступил в силу закон, скорректировавший порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков многодетным родителям. Россияне, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет, получили возможность выбирать удобное для них время для ежегодного отпуска. Депутаты, принимая закон, отмечали, что свободный выбор отпуска поможет совмещать время отдыха обоих работающих родителей. Семьи смогут больше времени проводить с детьми.

Однако некоторые родители восприняли закон слишком буквально, то есть посчитали, что могут пойти в отпуск сразу же после того, как устроятся на работу.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский напомнил, что, предоставив льготу многодетным родителям по выбору времени отпуска, никто не отменял другую норму Трудового кодекса.

А именно то, что право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной деятельности в конкретной организации или на предприятии. "Работодатель должен насчитать отпускные, а из чего он будет это делать, если человек еще ничего не заработал?", - отметил сенатор.

Таким образом, даже если работник имеет право на использование отпуска в удобное для него время, требовать предоставления его в первые полгода работы он не может. Но если ситуация требует того, чтобы человек непременно отлучился с работы на определенное время, то можно попробовать решить это, договорившись с работодателем.

Впрочем, мало кто из начальников готов понять сотрудника, который только что устроился на работу, но уже хочет пойти в отпуск.