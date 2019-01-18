Шарапова вышла в четвертый круг Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего раунда она обыграла победительницу австралийского турнира "Большого шлема" прошлого года датчанку Каролин Возняцки - 6:4, 4:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. За это время Шарапова пять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. На счету ее соперницы пять эйсов, три двойные и три брейка из пяти.

Соперница Марии в четвертом круге уже известна. Нашей теннисистке предстоит встретиться с хозяйкой кортов Эшли Барти. Та, в свою очередь, выбила из борьбы гречанку Марию Саккари - 7:5, 6:1.

Отметим, что Шарапова встречалась с Возняцки в 11-й раз и одержала седьмую победу. В последний раз они играли друг против друга в 2015 году на турнире в Мадриде, и тогда россиянка выиграла.

Шарапова уже становилась победительницей Australian Open, она первенствовала в 2008 году. В общей же сложности она пять раз выигрывала турниры "Большого шлема".